На Карибах продан один из самых дорогих домов в мире за 200 миллионов долларов

Роскошное поместье на Карибах было выставлено на продажу за колоссальные 200 миллионов долларов. Это самый дорогой дом, когда-либо поступавший на рынок в регионе, и один из самых престижных домов в мире. Личность нового владельца элитной недвижимости не раскрывается, сообщает телеканал CNBC.

Поместье называется Террасы. Оно занимает площадь около семи гектаров, на которой имеются девять строений и три бассейна. Участок земли расположен на небольшом частном острове Мюстик, который находится в южной части карибского государства Сент-Винсент и Гренадины. Это к северу от Тринидада и Тобаго и примерно в 45 минутах езды к западу от Барбадоса.

Резиденция расположена на одной из самых высоких точек Мюстика, откуда открывается панорамный вид на Атлантическое и Карибское побережье, ландшафтные сады и дикие тропические территории.