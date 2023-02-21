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1 час назад

На Карибах продан один из самых дорогих домов в мире за 200 миллионов долларов

Российская Газета

Роскошное поместье на Карибах было выставлено на продажу за колоссальные 200 миллионов долларов. Это самый дорогой дом, когда-либо поступавший на рынок в регионе, и один из самых престижных домов в мире. Личность нового владельца элитной недвижимости не раскрывается, сообщает телеканал CNBC.

На Карибах продан один из самых дорогих домов в мире за 200 миллионов долларов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Поместье называется Террасы. Оно занимает площадь около семи гектаров, на которой имеются девять строений и три бассейна. Участок земли расположен на небольшом частном острове Мюстик, который находится в южной части карибского государства Сент-Винсент и Гренадины. Это к северу от Тринидада и Тобаго и примерно в 45 минутах езды к западу от Барбадоса.

Резиденция расположена на одной из самых высоких точек Мюстика, откуда открывается панорамный вид на Атлантическое и Карибское побережье, ландшафтные сады и дикие тропические территории.

В 41-страничной рекламной брошюре поместья говорится о девяти спальнях с ванными комнатами в главном доме, бассейне длиной 24 метра и "самом большом развлекательном пространстве на всем острове".

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