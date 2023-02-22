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28 минут назад

Стоимость аренды посуточного жилья в России и ближнем зарубежье рухнула

Лера Букина

Сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» зафиксировал падение стоимости аренды посуточного жилья в популярных туристических городах России и странах ближнего зарубежья в текущем месяце, передает ТАСС.

Отмечается, что цены упали на 31% к январю. Как заявил генеральный директор данного сервиса Юрий Кузнецов, в настоящее время средняя ставка достигает 3,5 тыс. рублей за ночь.

Он отметил, что февраль можно назвать «самым недорогим месяцем» для отдыха зимой. Собеседник связал такую динамику с сезонным фактором.

Минск, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Санкт-Петербург продемонстрировали наибольшее падение ставок в феврале. Менее значительное снижение цен на посуточную аренду наблюдается в Новосибирске и Шерегеше, Москве, Екатеринбурге и Сочи.

Кузнецов назвал текущий период лучшим для бронирования туров. В марте, как уточнил он, ожидается их подорожание.

Ранее сообщалось, что, по данным сервиса «Авито Недвижимость», в России чаще всего на долгий срок сдаются однокомнатные квартиры. Отмечалось, что за 12 месяцев цены на них повысились на 26%.

В дорогих новостройках Москвы появился новый тип квартир

До этого в федеральной компании «Этажи» заявили, что Челябинск занял первую строчку в рейтинге российских мегаполисов с самой доступной средней стоимостью аренды однокомнатных квартир.

Недвижимость,Юрий Кузнецов,
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