Сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» зафиксировал падение стоимости аренды посуточного жилья в популярных туристических городах России и странах ближнего зарубежья в текущем месяце, передает ТАСС.

Отмечается, что цены упали на 31% к январю. Как заявил генеральный директор данного сервиса Юрий Кузнецов, в настоящее время средняя ставка достигает 3,5 тыс. рублей за ночь.

Он отметил, что февраль можно назвать «самым недорогим месяцем» для отдыха зимой. Собеседник связал такую динамику с сезонным фактором.

Минск, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Санкт-Петербург продемонстрировали наибольшее падение ставок в феврале. Менее значительное снижение цен на посуточную аренду наблюдается в Новосибирске и Шерегеше, Москве, Екатеринбурге и Сочи.

Кузнецов назвал текущий период лучшим для бронирования туров. В марте, как уточнил он, ожидается их подорожание.

Ранее сообщалось, что, по данным сервиса «Авито Недвижимость», в России чаще всего на долгий срок сдаются однокомнатные квартиры. Отмечалось, что за 12 месяцев цены на них повысились на 26%.