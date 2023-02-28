Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
53 минуты назад

Раскрыта стоимость самой дешевой съемной «однушки» в Москве

Мослентаиещё 1

Стоимость самой дешевой съемной «однушки» в Москве составляет 25 тысяч рублей, сообщили аналитики агентства «Инком-Недвижимость». За указанную сумму можно арендовать квартиру площадью 38 квадратных метров в Перове с обстановкой и бытовой техникой.

Раскрыта стоимость самой дешевой съемной «однушки» в Москве
Фото: «Лента.ру»«Лента.ру»

Самая недорогая «однушка» в столице находится на седьмом этаже 12-этажного панельного дома на Новогиреевской улице. До ближайшей станции метро «Перово» — 20 минут пешком.

На втором месте рейтинга — студия размером 10 квадратных метров за 26 тысяч рублей в месяц в семи минутах ходьбы от станции метро «Селигерская». Объект находится на верхнем этаже панельного 9-этажного дома на Дегунинской улице.

Третье место занимает «однушка» на третьем этаже панельной пятиэтажки на Нижней Первомайской улице за 27 тысяч рублей в месяц. Квартира расположена в пяти минутах ходьбы от станции метро «Первомайская».

В 28 тысяч рублей обойдется квартира на Кустанайской улице в 16 минутах пешком от станции метро «Красногвардейская». Это «однушка» площадью 42 квадратных метра с застекленной лоджией и балконом.

Замыкает топ-5 однокомнатная квартира в пятиэтажном кирпичном доме на Волгоградском проспекте в пяти минутах ходьбы от станции метро «Кузьминки». Арендаторам предлагают снять объект за 29 тысяч рублей в месяц.

Ранее аналитики назвали районы Москвы с самым большим количеством дешевых квартир. Лидирующую позицию в этом рейтинге занимает Люблино.

Недвижимость,Инком-Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий