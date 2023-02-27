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27 минут назад

Бельгия заморозила российские активы на рекордную среди стран ЕС сумму

Илья Родин

Власти Бельгии заморозили разнообразные российские активы на €58 млрд. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минфина страны.

Бельгия заморозила российские активы на рекордную среди стран ЕС сумму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ведомстве уточнили, что бельгийское казначейство в рамках введенных против России ограничительных мер заблокировало активы на €58 млрд.

«Речь идет о самой большой сумме среди государств-членов ЕС», - подчеркнули в пресс-службе.

Также сотрудники ведомства заблокировали финансовые транзакции российских физических и юридических лиц на €191 млрд.

ФРГ заморозила российские активы на 5,32 миллиарда евро

Ранее сообщалось, что о блокировке счетов и недвижимости россиян сообщили в Финляндии и ФРГ. Так, в Германии были заморожены активы на сумму в €5,32 млрд.

Недвижимость,ЕС,
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