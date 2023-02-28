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58 минут назад

Россияне перестали покупать недвижимость в Турции

РИА "ФедералПресс"

Интерес россиян к недвижимости в Турции снизился после череды землетрясений. Эксперты на рынке прогнозируют сохранение ситуации в ближайшем будущем. Они рассказали, на сколько упал спрос, и заметили, что российские инвесторы могут переориентироваться на другие страны.

Россияне перестали покупать недвижимость в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В текущем месяце спрос россиян на приобретение и аренду жилья в Турции сократился на 60 %, что в два раза выше обычного сезонного спада. Динамику связывают с новостным фоном. Покупатели в настоящий момент выжидают, многие отложили поездки в Турцию», – передает «Коммерсантъ», ссылаясь на слова представителей агентств недвижимости.

Турция является одним из самых востребованных направлений покупки недвижимости за рубежом. По информации местного института статистики, в 2022-м россияне купили в этой стране примерно 16 300 объектов недвижимости.

Обычно, говорят эксперты рынка, россияне выбирали Стамбул, Анталью, Аланью и Бодрум для покупки объектов. Но в феврале российские клиенты берут в расчет сейсмические риски и смотрят на районы с низкой застройкой: Башакшехир, Каяшехир, Аташехир и другие.

Привычный спрос на недвижимость в турецких городах может восстановиться примерно через пару месяцев, если больше не будет негативных новостей, считают опрошенные изданием эксперты. Но в моменте клиенты переориентируются на Эмираты, Таиланд, Грузию, Болгарию и Черногорию.

Недвижимость,Коммерсант,
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