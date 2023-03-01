Россияне бросились арендовать жилье в одной стране

В январе 2023 года россияне бросились снимать жилье в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — по итогам месяца спрос на аренду в этой стране вырос на 28,7 процента по сравнению с декабрем 2022-го. Такие данные приводят специалисты портала Emirates.Estate в своем исследовании, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

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По словам аналитиков, положительная динамика спроса фиксируется впервые с октября, когда число обращений увеличилось на 23 процента. Интерес россиян к съемным объектам в ОАЭ оказался выше, чем в январе предыдущих лет. Так, количество запросов на аренду недвижимости на 142,7 процента превзошло показатель начала 2022 года, а также оказалось на 450,9 процента больше, чем в январе 2021-го, и на 519,66 процента — чем в 2020-м.