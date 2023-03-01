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Названа стоимость самых умных домов в России

Россиянам назвали стоимость самых высокотехнологичных домов, продающихся в стране. Подборку жилья с системой автоматизации «Умный дом» для «Ленты.ру» подготовили эксперты «Авито Недвижимости».

Названа стоимость самых умных домов в России
© lenta.ru

Самым дорогим домом в списке оказался двухэтажный особняк в Московской области за 500 миллионов рублей. Внутри установлены системы увлажнения воздуха, кондиционирования, вентиляции, обогрева пола, контроля протечек воды, управления аудио-, видеооборудованием и усиления сигнала сотовой связи.

Второй по стоимости дом находится в Санкт-Петербурге, его можно приобрести за 250 миллионов. Жилье отличается оригинальной системой увлажнения: она выполнена в виде зеленой стены из живых растений с автоматической подачей воды. Тройку самых дорогих высокотехнологичных домов замкнул объект в Ростове-на-Дону за 75 миллионов рублей. Здание построено с использованием современных инженерных технологий и оборудовано видеонаблюдением, а также сигнализацией.

Более бюджетный вариант — дом в Краснодаре за 45 миллионов рублей. Все повседневные функции в нем управляются с помощью планшета, хозяева также могут воспользоваться музыкальной аудиосистемой. Самым дешевым жильем в списке оказалась вилла в Самарской области за 43 миллиона рублей. Автор объявления о продаже описывает объект как симбиоз технологии и природы.

В сентябре 2022 года сообщалось, что в России появится первый цифровой поселок — населенный пункт с единой цифровой средой и умными домами. Его планируют построить в Московской области, рядом с Солнечногорском возле Истринского водохранилища.

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