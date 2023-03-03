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44 минуты назад

Назван топ-5 самых дорогих квартир в аренду в Москве

Мир24иещё 2

Самая высокая арендная плата за квартиру в Москве приблизилась к трем миллионам рублей в месяц. Топ-3 дорогих квартир столицы расположены в районе Хамовники, сообщает РИА «Новости».

Назван топ-5 самых дорогих квартир в аренду в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным сервиса «Авито Недвижимость», лидером на арендном рынке стала пятикомнатная квартира площадью 293 квадратных метра в Бутиковском переулке. В жилье имеется четыре спальни, три санузла, прачечная и гардеробная комнаты, подземный гараж на две машины и бассейн. Месяц аренды стоит 2,8 миллиона рублей.

На втором месте – трехуровневый шестикомнатный пентхаус площадью 700 квадратных метров на Пречистенке. Арендаторы за 2,5 миллиона рублей в месяц смогут пользоваться хамамом, массажным кабинетом и личным спортзалом. Также к квартире есть две спальни для прислуги.

Замыкает тройку восьмикомнатная 430-метровая квартира в 1-м Зачатьевском переулке, которую владелец оценил в 2,1 миллиона рублей в месяц. В ней на пяти этажах располагаются шесть спален, пять санузлов, терраса с зоной для гриля. Квартиранты могут пользоваться собственным выходом на крышу, где находится зимний сад.

Еще одна квартира, аренда которой в месяц перешла отметку в два миллиона рублей, расположена в элитном жилом комплексе на улице Усачева. Чтобы жить в 300-метровом жилье в окружении предметов современного искусства, ежемесячно надо платить два миллиона рублей.

На пятом месте – самая дорогая столичная недвижимость, которая расположена не в Хамовниках. За 1,65 миллиона рублей в месяц предлагается снять восьмикомнатный двухуровневый пентхаус площадью 560 квадратных метров на в 1-м Смоленском переулке (Арбат). За эти деньги арендатор получит гостиную с камином, просторную столовую, мастер-блок с ванной комнатой и гардеробной, три спальни с санузлами, кабинет и гардеробные. Также в квартире предусмотрено отдельное место для проживания обслуживающего персонала.

Напомним, на днях в Дубае продали пентхаус за рекордные $112 млн. А в ноябре 2022 года эксперты назвали районы Москвы с самой дешевой арендой жилья.

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