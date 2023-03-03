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1 час назад

Россияне бросились арендовать жилье в одной пляжной стране

Lenta.ruиещё 1

В январе 2023 года спрос на аренду недвижимости в Таиланде со стороны россиян вырос на 26,1 процента по сравнению с декабрем 2022 года. О том, что граждане России бросились снимать жилье в одной пляжной стране, говорится в исследовании портала Thailand-Real.Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Россияне бросились арендовать жилье в одной пляжной стране
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рост российского спроса на аренду в Таиланде в рамках помесячной динамики наблюдается впервые с октября прошлого года. Результат первого месяца текущего года также оказался на 136,2 процента выше результата аналогичного периода 2022 года.

В целом по итогам прошедшего года спрос вырос в три раза относительно 2021 года. Снижение числа запросов на аренду жилья в стране было зафиксировано только в четырех месяцах 2022-го.

Ранее сообщалось, что в 2022 году россияне стали главными иностранными покупателями жилья в Таиланде. Они приобрели объектов недвижимости в общей сложности на 25 миллионов долларов. На россиян пришлось почти 40 процентов от общего метража купленного иностранцами жилья в пляжной стране.

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