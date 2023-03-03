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1 час назад

Россияне массово заинтересовались одной услугой для жилья

Lenta.ru

В 2022 году россияне массово заинтересовались предпродажной подготовкой квартир — хоумстейджингом. Спрос на эту услугу вырос в пять раз в течение года, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».

Россияне массово заинтересовались одной услугой для жилья
Фото: ТАССТАСС

По данным специалистов, популярность хоумстейджинга выросла на фоне роста предложения квартир для продажи и аренды. В «Авито» отметили, что число объявлений по этому запросу от частных профессионалов и студий увеличилось почти в шесть раз.

Аналитики уточнили, что в январе 2023 года тенденция сохранилась — спрос на хоумстейджинг вырос в среднем в шесть раз по сравнению с первым месяцем 2022-го. Сильнее всего интерес к этой услуге вырос в Москве (в шесть раз), второе место занимают Сочи и Екатеринбург (в пять раз), а третье — Ростов-на-Дону (в четыре раза).

«Мы наблюдаем рост числа объявлений на площадке в категориях продажи и сдачи квартир в аренду. На фоне растущей конкуренции за арендодателей появляется стимул предпродажной подготовки недвижимости для роста конверсии в сделку», — пояснила руководитель категории «Ремонт и строительство» сервиса «Авито Услуги» Светлана Филимонова.

Эксперт добавила, что услугами хоумстейджинга пользуются собственники жилья, коммерческих помещений, бизнес-центров и офисов.

Ранее чуть менее половины россиян признались, что суеверны при ремонте. Около 25 процентов опрошенных специалистами онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» предпочитают не хранить дома старую мебель из-за чужой энергетики. Столько же россиян обязательно снимают старые обои перед поклейкой новых.

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