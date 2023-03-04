Названы самые популярные районы Москвы для покупки «вторички»

«Больше всего вторичной недвижимости продается в следующих районах: Марьино, где доля сделок составляет 20 процентов, Кузьминки — 17 процентов, Братеево — 15 процентов, Головинский — 11 процентов, Бабушкинский — 10 процентов, Сокольники —8 процентов, Щукино — 7 процентов, Теплый Стан — 5 процентов, Академический — 4 процента и Даниловский — 3 процента», — говорится в сообщении.