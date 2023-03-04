Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
20 минут назад

Названы самые популярные районы Москвы для покупки «вторички»

Мослента

Самые популярные районы Москвы для покупки вторичного жилья назвали эксперты компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», передают «Известия». Лидером стали Кузьминки.

Названы самые популярные районы Москвы для покупки «вторички»
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»Екатерина Якель / «Лента.ру»

«Больше всего вторичной недвижимости продается в следующих районах: Марьино, где доля сделок составляет 20 процентов, Кузьминки — 17 процентов, Братеево — 15 процентов, Головинский — 11 процентов, Бабушкинский — 10 процентов, Сокольники —8 процентов, Щукино — 7 процентов, Теплый Стан — 5 процентов, Академический — 4 процента и Даниловский — 3 процента», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, эти районы привлекают покупателей оптимальным соотношением цены приобретаемого жилья и комфортными ежемесячными платежами по ипотеке, наличием парков, социальной инфраструктуры и транспортной доступностью.

В числе покупателей вторичного жилья есть и люди, рассчитывающие на программу реновации и получение новой квартиры в будущем, отметила руководителя департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Мищенко.

Самые дешевые квартиры комфорт-класса аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» обнаружили в Зеленограде и на юго-западе Москвы.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий