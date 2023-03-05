Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
55 минут назад

Жители регионов начали скупать жилье в Москве

Мослента

Россияне начали продавать свое жилье в других регионах и приобретать вторичные квартиры в Москве. С прошлого года число таких покупателей увеличилось до 18 процентов от общего количества сделок. Об этом «Известиям» сообщили специалисты «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Жители регионов начали скупать жилье в Москве
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»Станислав Трифонов / «Лента.ру»

«Отчетливо видна тенденция к усилению внутренней трудовой миграции, а это значит, что доля продаж жилой недвижимости на вторичном рынке людям из регионов будет увеличиваться. Во многом данный тренд обусловлен невысокими зарплатами и недостаточным количеством рабочих мест в других субъектах страны», — рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Аналитики отметили, что 69 процентов сделок со вторичным жильем в столице приходится на возрастную категорию россиян от 25 до 55 лет. Покупателей старше 55 лет оказалось около 20 процентов, а тех, кому еще не исполнилось 25 лет — 11 процентов.

Выяснилось также, что мужчины чаще женщин покупаю жилье в Москве — 59 процентов против 41 процента. В 79 процентах заключенных договоров покупатели приобретают квартиры, чтобы самим жить в них.

В Москве бросились продавать жилье со скидками

В 10 процентах случаях жилая недвижимость покупается для родственников, в 6 процентах — для сдачи в долгосрочную или посуточную аренду. Около 5 процентов договоров приходится на сделки, когда собственники сначала продают свою квартиру в связи с ухудшением финансового состояния, а затем приобретают жилье меньшей площади, в другой локации или ниже классом.

Недвижимость,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий