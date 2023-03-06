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2 часа назад

Названы города России с подешевевшим жильем

Lenta.ruиещё 1

В феврале 2023 года жилье на вторичном рынке сильнее всего подешевело в Калининграде — в среднем на 1,78 процента за месяц, до 107,2 тысячи рублей за один квадратный метр. Города России со снижением цен на готовые квартиры назвали аналитики консалтинговой компании SRG в своем исследовании, пишет РБК.

Названы города России с подешевевшим жильем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Второе место занял Ижевск — там «вторичка» подешевела на 1,29 процента, до 76,8 тысячи рублей за «квадрат». Тройку лидеров замыкает Уфа со снижением цен на 1,11 процента, до 101 тысячи рублей за «квадрат». В пределах одного процента показатель опустился еще в пяти городах — Брянске, Ярославле, Владивостоке, Екатеринбурге и Оренбурге.

Данные специалисты получили с помощью искусственного интеллекта. Отмечается, что статистика учитывает среднюю стоимость одного квадратного метра предложений на основных платформах объявлений и в региональных базах (всего более 100 источников).

Год к году, по данным SRG, снижение цен отметили в четырех городах — Калининграде (минус 2,85 процента), Курске (минус 2 процента), Севастополе (минус 0,69 процента) и Москве (минус 0,6 процента). При этом в столице за февраль «квадрат» немного подорожал — на 0,42 процента.

Ранее в SRG выяснили, что в январе 2023 года готовое жилье подешевело в семи из 50 крупных городов России. Самой существенной коррекция оказалась в Курске — минус 1,14 процента за месяц, до 75,6 тысячи рублей за один квадратный метр.

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