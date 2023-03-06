Торговый центр у Дома правительства в Москве продали за 2,1 млрд рублей

Российский аукционный дом (РАД) реализовал на торгах торговый центр "Сфера" на Новом Арбате напротив Дома правительства РФ. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе РАД.
"ТЦ "Сфера" на Арбате реализован на торгах РАД. Покупатель - ООО "Амадеус" (связано с "Киевской площадью" - прим. ТАСС) - приобрел лот за 2,1 млрд рублей", - говорится в сообщении с уточнением, что торги прошли в рамках процедуры банкротства должника - АО "Банк "Западный".
Торговый центр "Сфера" расположен по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36, стр. 3. Это действующий четырехэтажный ТЦ общей площадью 11,1 тыс. кв. м. Первый и минус первые этажи занимает торговая галерея, второй этаж - ресторан узбекской кухни, на минус втором этаже - подземный паркинг.
"Объект находился в продаже с января текущего года и был реализован спустя всего месяц экспозиции. Готовый арендный бизнес, а именно таким объектом является ТЦ "Сфера", сохраняет привлекательность для инвесторов", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора РАД Ольгу Желудкову.