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1 час назад

Торговый центр у Дома правительства в Москве продали за 2,1 млрд рублей

ТАСС

Российский аукционный дом (РАД) реализовал на торгах торговый центр "Сфера" на Новом Арбате напротив Дома правительства РФ. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе РАД.

Торговый центр у Дома правительства в Москве продали за 2,1 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"ТЦ "Сфера" на Арбате реализован на торгах РАД. Покупатель - ООО "Амадеус" (связано с "Киевской площадью" - прим. ТАСС) - приобрел лот за 2,1 млрд рублей", - говорится в сообщении с уточнением, что торги прошли в рамках процедуры банкротства должника - АО "Банк "Западный".

Торговый центр "Сфера" расположен по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36, стр. 3. Это действующий четырехэтажный ТЦ общей площадью 11,1 тыс. кв. м. Первый и минус первые этажи занимает торговая галерея, второй этаж - ресторан узбекской кухни, на минус втором этаже - подземный паркинг.

"Объект находился в продаже с января текущего года и был реализован спустя всего месяц экспозиции. Готовый арендный бизнес, а именно таким объектом является ТЦ "Сфера", сохраняет привлекательность для инвесторов", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора РАД Ольгу Желудкову.

Недвижимость,Банк "Западный",Правительство РФ,
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