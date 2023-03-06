Торговый центр у Дома правительства в Москве продали за 2,1 млрд рублей

"Объект находился в продаже с января текущего года и был реализован спустя всего месяц экспозиции. Готовый арендный бизнес, а именно таким объектом является ТЦ "Сфера", сохраняет привлекательность для инвесторов", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора РАД Ольгу Желудкову.