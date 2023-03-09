В ЦБ предложили новую схему ипотечного кредитования

В Центробанке не исключают введение стандартизированной схемы ипотечного кредитования, в которой будут отсутствовать риски, свойственные «нестандартным» практикам. Об этом «Парламентской газете» рассказали в пресс-службе Банка России. Наше издание выясняло, насколько заявленные новации поспособствуют снижению цен на рынке жилья.

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В прошлом году ЦБ отмечал ухудшение стандартов выдачи ипотечных кредитов на фоне распространения рискованных совместных практик застройщиков и банков, которые способствовали увеличению разрыва между ценами на первичном и вторичном рынках жилья. Для ограничения этих рисков с 1 мая 2023 года регулятор решил повысить требования к капиталу по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом и высоким значением показателя долговой нагрузки. То есть, когда расходы на погашение кредитов превышают доходы заемщика.

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«Надбавки будут действовать, пока на рынке будут распространены рискованные практики, а при необходимости они могут быть увеличены. Мы планируем направить в банки дополнительные рекомендации по работе с ипотечными кредитами, выданными по программам льготной ипотеки от застройщика», — пояснили «Парламентской газете» в ЦБ.

Также в Банке России планируют «рассмотреть вопрос введения стандартизированной схемы ипотечного кредитования». В новом нормативе будут отсутствовать риски, свойственные «нестандартным» практикам. Например, околонулевым кредитным ставкам от застройщиков, в результате которых увеличивается стоимость квартиры на десятки процентов.

Как пояснил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, с 1 мая регулятор повысит уровень резервирования до 50 процентов не для всех кредитов, а только для тех, полная стоимость которых существенно ниже рыночного значения.