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1 час назад

В ЦБ предложили новую схему ипотечного кредитования

Парламентская газетаиещё 1

В Центробанке не исключают введение стандартизированной схемы ипотечного кредитования, в которой будут отсутствовать риски, свойственные «нестандартным» практикам. Об этом «Парламентской газете» рассказали в пресс-службе Банка России. Наше издание выясняло, насколько заявленные новации поспособствуют снижению цен на рынке жилья.

В ЦБ предложили новую схему ипотечного кредитования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В прошлом году ЦБ отмечал ухудшение стандартов выдачи ипотечных кредитов на фоне распространения рискованных совместных практик застройщиков и банков, которые способствовали увеличению разрыва между ценами на первичном и вторичном рынках жилья. Для ограничения этих рисков с 1 мая 2023 года регулятор решил повысить требования к капиталу по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом и высоким значением показателя долговой нагрузки. То есть, когда расходы на погашение кредитов превышают доходы заемщика.

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«Надбавки будут действовать, пока на рынке будут распространены рискованные практики, а при необходимости они могут быть увеличены. Мы планируем направить в банки дополнительные рекомендации по работе с ипотечными кредитами, выданными по программам льготной ипотеки от застройщика», — пояснили «Парламентской газете» в ЦБ.

Также в Банке России планируют «рассмотреть вопрос введения стандартизированной схемы ипотечного кредитования». В новом нормативе будут отсутствовать риски, свойственные «нестандартным» практикам. Например, околонулевым кредитным ставкам от застройщиков, в результате которых увеличивается стоимость квартиры на десятки процентов.

Как пояснил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, с 1 мая регулятор повысит уровень резервирования до 50 процентов не для всех кредитов, а только для тех, полная стоимость которых существенно ниже рыночного значения.

Глава комитета не исключил, что после того, как мера заработает, спрос на дорогое жилье упадет, «так как сложно будет получать такие «сверхльготные» кредиты». А поскольку не будет спроса на такое жилье, то и цена должна будет откатиться к рыночному уровню.

Недвижимость,Анатолий Аксаков,Банк России,Госдума,
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