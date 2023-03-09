Россияне стали меньше интересоваться «вторичкой»

К марту 2023 года в России уменьшился спрос на вторичное жилье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя коммерческого департамента «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова.

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По данным сервиса, за год спрос россиян сократился на 41,3 процента. В частности в Москве и Санкт-Петербурге показатель уменьшился на 21,2 процента. Изменение интереса к подобному жилью произошло на фоне увеличения объема предложения.

Что касается стоимости «вторички», то с начала года цены стагнируют. При этом продавцы готовы делать скидки и снижают цены на 5-10 процентов, хотя ранее дисконт не превышал три процента. Так, относительно марта 2022 года стоимость студий и однокомнатных квартир снизилась на два процента, до 303,5 тысячи рублей за квадратный метр. Двухкомнатные и трехкомнатные варианты подешевели на пять процентов, до 298 тысяч рублей за «квадрат».

«Цены на недвижимость в Москве просели из-за нехватки спроса и переориентации его на первичный рынок, что связано с появлением привлекательных условий льготных ипотек и других акций. Кроме того, за прошлый год значительно выросло предложение», — объяснил Белокуров.