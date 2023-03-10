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16 минут назад

Россияне бросились инвестировать в недвижимость одной страны

Lenta.ruиещё 3

В 2022 году россияне бросились инвестировать в недвижимость Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — по итогам 12 месяцев спрос на такие объекты в стране вырос в 4 раза (на 308,54 процента) по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. Такие данные приводят эксперты портала Emirates.Estate в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Россияне бросились инвестировать в недвижимость одной страны
Фото: Kent Tupas / UnsplashKent Tupas / Unsplash

Относительно 2020-го, по словам специалистов, число запросов выросло примерно в 12 раз (на 1153,51 процента). При этом пик спроса россиян на недвижимость для инвестиций в ОАЭ пришелся на октябрь — количество обращений превысило среднемесячный показатель за год на 39,61 процента.

В начале 2023 года аналитики также отметили резкий рост числа инвестиционных запросов — по итогам января спрос на такие объекты вырос почти в 2 раза (на 91,15 процента) по сравнению с декабрем. В Emirates.Estate уточнили, что количество обращений увеличивается два месяца подряд. Относительно января 2022-го значения оказались выше на 359,57 процента, а относительно того же месяца в 2021-м — на 1520 процентов.

Ранее стало известно, что россияне массово заинтересовались покупкой жилья в ОАЭ — в январе 2023 года спрос на покупку объектов в этой стране увеличился почти на 32 процента по сравнению с декабрем. Аналитики отметили, что до этого интерес к жилью в ОАЭ со стороны россиян снижался на протяжении двух месяцев. К декабрю за месяц показатель снизился на 6,82 процента.

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