Продажи жилья по доверенности в Москве достигли рекорда

В период с февраля 2022 по февраль 2023 года сделки с вторичным жильем в Москве через посредников достигли рекордных 25 процентов от общего объема. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование риелторской компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

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Показатель оказался максимальным более чем за 20 лет. В 2021 году на такие сделки приходилось только 5 процентов всех заключенных договоров. В 2022-м 96 процентов всех сделок по доверенности пришлось на продажу квартир, а оставшиеся 4 процента — на покупку жилья.

Резкий рост востребованности продажи жилья через доверенных лиц обусловлен оттоком части россиян за границу на фоне геополитических событий. Агентство Est-a-Tet также связывает рекордный результат с тем, что по доверенности часто реализуется инвестиционная недвижимость.

«Например, когда приобретали несколько квартир в новостройке с целью последующей продажи, их могут позднее реализовать уже как вторичку и по доверенности», — пояснили в компании.