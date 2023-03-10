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21 минуту назад

Названы российские регионы-лидеры по выдаче ипотеки на «вторичку»

Lenta.ru

Российским регионом, где чаще всего берут ипотеку на вторичное жилье в 2023 году, стала Москва. Об этом со ссылкой на исследование «Дом.РФ» сообщило агентство «Интерфакс».

Названы российские регионы-лидеры по выдаче ипотеки на «вторичку»
Фото:  Екатерина Якель / «Лента.ру Екатерина Якель / «Лента.ру

По данным экспертов, объем выданных банком «Дом.РФ» ипотеки на «вторичку» для жителей столицы составил 1,3 миллиарда рублей. Вторым регионом по объему выданной ипотеки на готовые квартиры специалисты назвали Подмосковье с показателем в 480 миллионов рублей. Замкнул тройку Санкт-Петербург, где объем выданных жилищных кредитов на вторичную недвижимость установился на уровне в 317 миллионов рублей.

По словам заместителя председателя организации Алексея Косякова, с начала текущего года банк выдал около тысячи жилищных кредитов на приобретение «вторички» на общую сумму в четыре миллиарда рублей. Он отметил, что интерес к покупке такой недвижимости растет в силу его стоимости, большого объема предложения во многих городах страны, а также желания клиентов жить в готовом объекте. Косяков добавил, что средняя сумма приобретенной в ипотеку вторичной квартиры составила 5,6 миллиона рублей, при этом средний размер кредита на нее — 3,9 миллиона рублей.

В марте аналитики «Дом.РФ» пришли к выводу, что российским регионом, где чаще всего берут льготную ипотеку, стала Москва. По их данным, с начала действия программы в апреле 2020 года в столице по ней выдали 120,1 тысячи кредитов.

Недвижимость,Банк ДОМ.РФ,
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