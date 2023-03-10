Названы российские регионы-лидеры по выдаче ипотеки на «вторичку»

Российским регионом, где чаще всего берут ипотеку на вторичное жилье в 2023 году, стала Москва. Об этом со ссылкой на исследование «Дом.РФ» сообщило агентство «Интерфакс».

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру Екатерина Якель / «Лента.ру

По данным экспертов, объем выданных банком «Дом.РФ» ипотеки на «вторичку» для жителей столицы составил 1,3 миллиарда рублей. Вторым регионом по объему выданной ипотеки на готовые квартиры специалисты назвали Подмосковье с показателем в 480 миллионов рублей. Замкнул тройку Санкт-Петербург, где объем выданных жилищных кредитов на вторичную недвижимость установился на уровне в 317 миллионов рублей.

По словам заместителя председателя организации Алексея Косякова, с начала текущего года банк выдал около тысячи жилищных кредитов на приобретение «вторички» на общую сумму в четыре миллиарда рублей. Он отметил, что интерес к покупке такой недвижимости растет в силу его стоимости, большого объема предложения во многих городах страны, а также желания клиентов жить в готовом объекте. Косяков добавил, что средняя сумма приобретенной в ипотеку вторичной квартиры составила 5,6 миллиона рублей, при этом средний размер кредита на нее — 3,9 миллиона рублей.