Цены на вторичное жилье в России перестали снижаться — средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России в марте 2023 года составила 124,7 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитика».

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По информации издания, наиболее выраженный рост средней стоимости объектов на вторичном рынке за месяц произошел в Волгограде — на 2,4 процента (до 85,6 тысячи рублей за квадратный метр) и в Челябинске — на 2,1 процента (до 72,9 тысячи рублей за квадратный метр).

Однако в Москве средняя цена предложения на вторичном рынке увеличилась за год на 3,5 процента и составляет 301,4 тысячи рублей за квадратный метр.