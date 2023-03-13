В России появились схемы мошенничества с жилыми долгостроями

В субъектах России заострили внимание на мошеннические схемы с долгостроями, сообщают «Известия» со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимира Кошелева.

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По его словам, компании, которые должны завершить стройку жилых долгостроев, вместо того, чтобы выполнять работы, продают квартиры новым дольщикам. Издание в качестве примера приводит самарский жилой комплекс «Космолет». Жилье здесь начали реализовывать еще в 2003–2006 годах. Граждане заключали договоры долевого участия с ЗАО «Волга-Энерго-Ресурс», однако в 2013 году жилой объект признали проблемным. Достроить его взялась компания «Кольцо». По словам парламентария, часть дольщиков ожидают свои квартиры до сих пор.

При этом среди ожидающих и новые обманутые дольщики. 1 апреля 2022 года насчитывалось лишь 219 заключивших договоры долевого участия на данном долгострое, в феврале 2023 года их уже было 557. Рост дольщиков составил 155%, следует из обращения Кошелева в Следственный комитет России и Генпрокуратуру РФ. Народный избранник попросит провести проверку.

Подобные случаи регистрируются в других регионах. Так, в Кирове продается жилье в долгострое на улице Маклина, в Череповце — на Монтклер.