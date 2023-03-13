В России появились схемы мошенничества с жилыми долгостроями

В субъектах России заострили внимание на мошеннические схемы с долгостроями, сообщают «Известия» со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимира Кошелева.
По его словам, компании, которые должны завершить стройку жилых долгостроев, вместо того, чтобы выполнять работы, продают квартиры новым дольщикам. Издание в качестве примера приводит самарский жилой комплекс «Космолет». Жилье здесь начали реализовывать еще в 2003–2006 годах. Граждане заключали договоры долевого участия с ЗАО «Волга-Энерго-Ресурс», однако в 2013 году жилой объект признали проблемным. Достроить его взялась компания «Кольцо». По словам парламентария, часть дольщиков ожидают свои квартиры до сих пор.
При этом среди ожидающих и новые обманутые дольщики. 1 апреля 2022 года насчитывалось лишь 219 заключивших договоры долевого участия на данном долгострое, в феврале 2023 года их уже было 557. Рост дольщиков составил 155%, следует из обращения Кошелева в Следственный комитет России и Генпрокуратуру РФ. Народный избранник попросит провести проверку.
Подобные случаи регистрируются в других регионах. Так, в Кирове продается жилье в долгострое на улице Маклина, в Череповце — на Монтклер.
Как напомнил руководитель рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александр Якубовский, согласно закону, в целом продажи в долгостроях не запрещены. Однако если застройщик осознает, что обязательства по договору долевого участия не будут выполнены, то это уже считается незаконным обогащением. Причем если жилая площадь была реализована более чем за 3 млн рублей, это уголовная статья.