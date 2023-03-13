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41 минуту назад

"Метриум": самая дешевая квартира в элитной новостройке Москвы стоит 32,9 млн рублей

Газета.Ruиещё 2

Наиболее доступная по цене элитная новостройка со сроком ввода в 2023 году в Москве строится в районе Якиманка в Центральном административном округе (ЦАО). Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение пресс-службы агентства недвижимости «Метриум».

Названа стоимость самой дешевой студии в элитной новостройке Москвы
Фото: ТАССТАСС

В апарт-комплексе в этом районе столицы можно приобрести студию площадью 27 кв. м за 32,9 млн руб. В общей сложности в этом году московские застройщики планируют частично или полностью ввести в строй 22 проекта делюкс и элитного класса. Это на 314% больше относительно показателя 2022 года.

Как отметила директор управления элитной недвижимости подразделения «Метриум Премиум» Анна Раджабова, в последнее время клиенты стали покупать элитную недвижимость для сбережения денег или для собственного проживания, но не в инвестиционных целях.

Накануне газета «Известия» со ссылкой на сообщение аналитиков агентства недвижимости «Бон Тон» привела данные, согласно которым самым дорогим округом по стоимости новостроек бизнес-класса стал Северо-Западный административный округ (СЗАО), где средняя цена за 1 кв. м составляет 485,2 тыс. руб.

На прошлой неделе в сервисе «Авито Недвижимость» сообщили, что за год спрос на студии в Москве вырос на 65%.

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