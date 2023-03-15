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1 час назад

В России выросла доля нераспроданных новостроек

Lenta.ruиещё 1

Доля нераспроданной площади в новостройках России значительно выросла, достигнув 43 процентов. Показатель стал максимальным за последние три года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи».

Самая большая доля нереализованных площадей оказалась в строящихся домах в Магаданской области — 87 процентов. Второе место досталось Севастополю (72 процента), а третье — Новгородской области (65 процентов). Пятерку лидеров замкнули Орловская область и Татарстан с 61 и 60 процентами соответственно. В первую десятку также попали Оренбургская область, Ульяновская область, Кабардино-Балкария, Алтай и Липецкая область.

Среди регионов-лидеров по объемам строительства первым по доле непроданных новых квартир оказалась Ростовская область с 50 процентами нереализованных площадей. Второе место разделили Москва, Тюменская и Свердловская области с 45 процентами, а третье досталось Московской области с 44 процентами.

По словам директора по продажам компании «Этажи» Сергея Зайцева, сейчас на рынке восстанавливается распроданный объем предложения. В некоторых городах новостройкам стало сложнее конкурировать со вторичным жильем из-за минимального объема предложения квартир на финальной стадии готовности. Как отметил эксперт, такие объекты раскупили во время ажиотажного спроса. Зайцев добавил, что регионы с высокой долей непроданных площадей нуждаются в поддержке девелоперов и инструментов стимулирования спроса.

Ранее россиянам назвали районы Москвы и Санкт-Петербурга с подешевевшим жильем в новостройках. В столице цена на объекты в строящихся домах сильнее всего снизилась в Лосиноостровском районе, а в Петербурге — в Курортном.

Недвижимость,Сергей Зайцев,
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