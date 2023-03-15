В России выросла доля нераспроданных новостроек

Доля нераспроданной площади в новостройках России значительно выросла, достигнув 43 процентов. Показатель стал максимальным за последние три года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи».

Среди регионов-лидеров по объемам строительства первым по доле непроданных новых квартир оказалась Ростовская область с 50 процентами нереализованных площадей. Второе место разделили Москва, Тюменская и Свердловская области с 45 процентами, а третье досталось Московской области с 44 процентами.

По словам директора по продажам компании «Этажи» Сергея Зайцева, сейчас на рынке восстанавливается распроданный объем предложения. В некоторых городах новостройкам стало сложнее конкурировать со вторичным жильем из-за минимального объема предложения квартир на финальной стадии готовности. Как отметил эксперт, такие объекты раскупили во время ажиотажного спроса. Зайцев добавил, что регионы с высокой долей непроданных площадей нуждаются в поддержке девелоперов и инструментов стимулирования спроса.