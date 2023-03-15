В начале марта россияне стали рекордно долго избавляться от квартир — средний срок продажи жилья достиг исторического максимума в 7,5 месяца. Такие данные приводят аналитики инвестиционной компании «Флип» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам экспертов, период реализации недвижимости вырос на два месяца за год. При этом вторичное жилье традиционно продается чуть дольше — в среднем разница с первичным достигает 30 дней. Аналитики «Флип» уточнили, что количество комнат и метраж напрямую связаны со сроком реализации.

Так, быстрее всего продаются однокомнатные квартиры — с момента выставления на продажу до заключения сделки проходит не более семи месяцев. Дольше всего, по оценкам специалистов, продаются квартиры, в которых свыше трех комнат — там срок реализации приближается к году.

Такую ситуацию на рынке специалисты связывают с тем, что метраж прямо пропорционально влияет на стоимость объекта. Учитывая, что около 30 процентов квартир покупают с целью инвестиций, то здесь покупатель учитывает все нюансы — в том числе, спрос на дальнейшую аренду или продажу.