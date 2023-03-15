Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
56 минут назад

Россияне стали рекордно долго избавляться от квартир

Lenta.ru

В начале марта россияне стали рекордно долго избавляться от квартир — средний срок продажи жилья достиг исторического максимума в 7,5 месяца. Такие данные приводят аналитики инвестиционной компании «Флип» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Россияне стали рекордно долго избавляться от квартир
Фото: ТАССТАСС

По словам экспертов, период реализации недвижимости вырос на два месяца за год. При этом вторичное жилье традиционно продается чуть дольше — в среднем разница с первичным достигает 30 дней. Аналитики «Флип» уточнили, что количество комнат и метраж напрямую связаны со сроком реализации.

Так, быстрее всего продаются однокомнатные квартиры — с момента выставления на продажу до заключения сделки проходит не более семи месяцев. Дольше всего, по оценкам специалистов, продаются квартиры, в которых свыше трех комнат — там срок реализации приближается к году.

Такую ситуацию на рынке специалисты связывают с тем, что метраж прямо пропорционально влияет на стоимость объекта. Учитывая, что около 30 процентов квартир покупают с целью инвестиций, то здесь покупатель учитывает все нюансы — в том числе, спрос на дальнейшую аренду или продажу.

Ранее стало известно, что в России значительно выросла доля нераспроданных площадей в новостройках — показатель достиг 43 процентов. Самая большая доля нереализованных площадей оказалась в строящихся домах в Магаданской области — 87 процентов. Второе место досталось Севастополю (72 процента), а третье — Новгородской области (65 процентов).

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий