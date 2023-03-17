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48 минут назад

Названы самые выгодные города для покупки жилья под сдачу в аренду

Lenta.ru

Махачкала оказался самым лучшим российским городом для покупки жилья под сдачу в аренду. Локации, где выгоднее всего приобретать недвижимость с целью получения дохода, назвал портал «Мир квартир», передает «РИА Новости».

Названы выгодные города для покупки жилья под сдачу в аренду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитики исследовали 70 крупнейших городов России. Доходность от сдачи в аренду однокомнатных первичных квартир в Махачкале составила 12 процентов годовых, а двухкомнатных — 10 процентов. Второе по выгодности место занял Магнитогорск — здесь доходность при сдаче таких объектов доходит до семи и 7,5 процента соотвественно. Тройку лидеров замкнул Грозный с доходностью семь и шесть процентов, а четвертое место получил Мурманск с семью и шестью процентами.

Наименее подходящими городами для сдачи «однушек» оказались Сочи, Белгород и Пенза с три процента, а также Казань, Москва и Санкт-Петербург с доходностью 3,5 процента. В случае с «двушками» самый низкий показатель в три процента зафиксировали в Белгороде, Новокузнецке, Блянске Петербурге и Москве.

В среднем в крупных городах однокомнатное жилье приносит арендодателям пять процентов годовых, а двухкомнатное — четыре процента. По словам гендиректора портала Павла Луценко, больше денег будет приносить квартира с удобным расположением в районе с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Эксперт считает этот фактор значительнее площади и хорошей планировки объекта.

Ранее сообщалось, что в феврале в России подорожала аренда жилья. Цены на съемную недвижимость выросли на 25 процентов относительно второго месяца 2022 года. Сильнее всего стоимость поднялась в Ростове-на-Дону — положительная динамика составила 29,4 процента.

Недвижимость,Павел Луценко,
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