Названы выгодные города для покупки жилья под сдачу в аренду

Махачкала оказался самым лучшим российским городом для покупки жилья под сдачу в аренду. Локации, где выгоднее всего приобретать недвижимость с целью получения дохода, назвал портал «Мир квартир», передает «РИА Новости».

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Аналитики исследовали 70 крупнейших городов России. Доходность от сдачи в аренду однокомнатных первичных квартир в Махачкале составила 12 процентов годовых, а двухкомнатных — 10 процентов. Второе по выгодности место занял Магнитогорск — здесь доходность при сдаче таких объектов доходит до семи и 7,5 процента соотвественно. Тройку лидеров замкнул Грозный с доходностью семь и шесть процентов, а четвертое место получил Мурманск с семью и шестью процентами.

Наименее подходящими городами для сдачи «однушек» оказались Сочи, Белгород и Пенза с три процента, а также Казань, Москва и Санкт-Петербург с доходностью 3,5 процента. В случае с «двушками» самый низкий показатель в три процента зафиксировали в Белгороде, Новокузнецке, Блянске Петербурге и Москве.

В среднем в крупных городах однокомнатное жилье приносит арендодателям пять процентов годовых, а двухкомнатное — четыре процента. По словам гендиректора портала Павла Луценко, больше денег будет приносить квартира с удобным расположением в районе с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Эксперт считает этот фактор значительнее площади и хорошей планировки объекта.