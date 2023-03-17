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25 минут назад

"Ъ": россияне нашли способ продолжать скупать недвижимость в Европе вопреки санкциям

Газета.Ru

С января по 15 марта текущего года спрос на недвижимость в европейских странах со стороны граждан России превысил уровень 2019 года на 54% — на государства Евросоюза (ЕС) пришлась почти треть запросов на приобретение всей зарубежной недвижимости. Подобная динамика происходит вопреки санкциям и платежным ограничениям, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Россияне продолжили скупать жилье в Европе вопреки санкциям
Фото: Газета.ruГазета.ru

«С начала года по 15 марта спрос россиян на покупку недвижимости в Европе оказался на 5% ниже аналогичного периода 2022 года и на 54% превысил уровень 2019 года. Европейские страны сформировали 29,6% от общего числа запросов на покупку зарубежной недвижимости», — заявили аналитики компании Tranio.

По оценкам Prina.ru, на европейские направления приходится около 50% спроса покупателей зарубежной недвижимости. Для сравнения, до серии землетрясений в Турции этот показатель находился на отметке 40%. Для заключения соответствующих сделок россияне предпочитают обходить действующие платежные ограничения со стороны западных стран, уточняется в заметке.

«Для заключения сделок граждане вынуждены переводить средства через счета в странах бывшего СССР, получать европейский вид на жительство и искать продавцов, работающих в российской юрисдикции», — заключается в материале.

18 февраля агентство Bloomberg сообщило, что золотой век «золотых виз» в Европе подходит к концу. За последнее время путь к приобретению подобного документа стал сложнее, так как две страны, популярные среди элиты, отказались от своих программ. Речь идет о Португалии и Ирландии.

Недвижимость,ЕС,
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