Названа средняя цена пентхаусов в Москве

Среднюю цену на пентхаусы в Москве «Известиям» назвала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова. По ее словам, стоимость квадратного метра составляет 1,4 миллиона рублей.

Эксперт объяснила, что пентхаусы представляют собой жилье на крыше. В таком жилье нередко присутствуют собственные террасы и оранжереи. В основном, лоты представлены в бизнес, премиум и элитном жилье и продаются крайне редко. Площадь такой недвижимости в среднем составляет 229,1 квадратный метр, а средняя цена — 1,4 миллиона рублей.