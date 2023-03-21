Банки увеличили выдачу ипотеки в феврале

"Рост выдачи ипотечных кредитов в феврале выглядит не так значимо, как, например, декабрьский показатель 2022 года, когда за месяц было выдано почти 700 млрд рублей новых ипотечных кредитов, что превышает показатель предыдущего декабря (2021 год) почти на 60%. На этом фоне рост ипотечного кредитования в феврале по сравнению с январем обусловлен в значимой степени сезонностью, когда после довольно слабого в плане продаж января, рынок постепенно восстанавливается до своих стандартных показателей. Основываясь на текущих трендах, можно предположить умеренный рост ипотечного кредитования в последующие весенние месяцы", - сказал генеральный директор БКИ "Скоринг бюро" Олег Лагуткин.