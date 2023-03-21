Банки увеличили выдачу ипотеки в феврале

Количество ипотечных кредитов, выданных российскими кредитными организациями, в феврале составило 103,7 тыс., увеличившись по сравнению с прошлым месяцем на 47% (в январе - 70,5 тыс.). Это следует из данных БКИ "Скоринг бюро" (есть в распоряжении ТАСС).
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача ипотеки, напротив, снизилась на 29% (в феврале 2022 года - 133,7 тыс.).
Согласно данным бюро, в феврале было выдано ипотечных кредитов на сумму 392,4 млрд рублей. Таким образом, выдача ипотеки в денежном выражении по сравнению с январем увеличилась на 51% (в январе - 259,8 млрд рублей). В то же время средний чек ипотечного кредита увеличился с 3,68 млн до 3,78 млн рублей.
"Рост выдачи ипотечных кредитов в феврале выглядит не так значимо, как, например, декабрьский показатель 2022 года, когда за месяц было выдано почти 700 млрд рублей новых ипотечных кредитов, что превышает показатель предыдущего декабря (2021 год) почти на 60%. На этом фоне рост ипотечного кредитования в феврале по сравнению с январем обусловлен в значимой степени сезонностью, когда после довольно слабого в плане продаж января, рынок постепенно восстанавливается до своих стандартных показателей. Основываясь на текущих трендах, можно предположить умеренный рост ипотечного кредитования в последующие весенние месяцы", - сказал генеральный директор БКИ "Скоринг бюро" Олег Лагуткин.