Стало известно о резком подорожании одного типа жилья в Москве

О резком подорожании апартаментов на северо-западе Москвы стало известно из исследования риелторской компании «Бон-Тон», передает РБК. Так, средняя стоимость квадратного метра в районе Хорошево-Мневники за месяц увеличилась за год почти на 20 процентов и составила 382,4 тысячи рублей.

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В рейтинге с максимально подорожавшим жильем оказался также Хорошевский район, где стоимость квадратного метра в апартаментах выросла на 13 процентов и составила 446,5 тысячи рублей. В Фили-Давыдкове такой тип недвижимости увеличился в стоимости на 8,4 процента — до 313,1 тысячи рублей, в Покровском-Стрешневе на 7,4 процента — до 261 тысячи рублей, в Гагаринском районе на шесть процентов — до 646,6 тысячи рублей за квадратный метр.

На 5,9 процента дороже стали стоить апартаменты на Соколе — 305,3 тысячи рублей за квадратный метр. На 4,4 процента выросла цена в Лефортове и Ярославском районе — до 365,3 и 237,6 процента за квадратный метр соответственно.