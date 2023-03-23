Риелторы заявили о накручивании цен на квартиры в Москве застройщиками

В Российской гильдии риелторов заявили, что слухи об увеличении стоимости недвижимости специально разгоняются застройщиками. Там утверждают, что суммы реальных сделок в Москве ниже прогнозов аналитиков и цен объявлениях, передает «Говорит Москва».

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Член данной гильдии Константин Барсуков в эфире радиостанции заявил, что «все автоматические оценки всегда некорректны».

По его словам, ни о каком росте цен сейчас речи не идет. Из-за вбросов о повышении стоимости жилья квартиры на вторичном и первичном рынках действительно начинают расти в цене.

Собеседник обратил внимание на то, что ситуация с ценами в столице в ноябре прошлого года стабилизировалась. Рост остановился, уточнил он.

«Ниже падать не будут, для роста причин я никаких не вижу сейчас», - указал Барсуков.

Вместе с тем, по его словам, эту тему будут продолжать активно раздувать застройщики. Они будут «психологически воздействовать разными исследованиями и прочим, разгоняя вторичку», предупредил собеседник.