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1 час назад

Власти обеспокоились темпами выдачи ипотеки

Lenta.ruиещё 1

Власти России обеспокоены замедлением темпов выдачи ипотеки в стране. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова передает РИА Новости.

Власти обеспокоились темпами выдачи ипотеки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Пока видим тревожную тенденцию, что есть тренд к снижению темпов выдачи ипотеки. По итогам первого квартала совершенно точно будем поднимать этот вопрос на уровне председателя правительства и, при необходимости, на уровне президента», — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что в 2023 году показатели будут сопоставимы с прошлогодними, однако достичь этой цели будет непросто. На данный момент ипотека является ключевым фактором продаж жилья на первичном рынке. Вопрос темпов выдачи кредитов также будут обсуждать с Центробанком.

Ранее в ЦБ сообщили, что в феврале 2023 года в России по сравнению с январем ускорились темпы роста ипотечного кредитования и достигли 1,5 процента.

Недвижимость,Марат Хуснуллин,Банк России,
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