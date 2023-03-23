В Москве недосчитались одного вида новостроек

В Москве зафиксировали дефицит предложения на первичном рынке квартир с балконами. О том, что в столице недосчитались одного вида новостроек, со ссылкой на совместное исследование девелопера Touch и платформы Dombook сообщают «Известия».

Согласно результатам проведенного аналитиками опроса, до 40 процентов покупателей откажутся от приобретения квартиры, где нет балкона или лоджии, однако они есть лишь в 23 процентах новостроек столицы. В основном респонденты используют балконы для хранения вещей (22 процента от общего числа) или в качестве зоны для отдыха или занятий спортом на свежем воздухе (также 22 процента). При этом 28 процентов участников опроса не смогли объяснить, для чего им нужен балкон, однако признали его неотъемлемой частью жилого пространства.

«С точки зрения потребителя балкон является важной частью городского жилья. Он объединяет функции хранения вещей, что сложилось исторически, отдыха, иногда — расширения пространства дома, когда это возможно. Существенный всплеск интереса к лотам с балконами мы отметили с 2020 года, когда значительная часть граждан не имела возможности покинуть квартиру. Тогда балкон или лоджия становились для многих единственной возможностью подышать воздухом», — пояснила директор по развитию платформы Dombook Анна Гутник.

Партнер девелоперской компании Touch Сергей Шиферсон уточнил, что застройщикам невыгодна продажа квартир с балконами и лоджиями, так как эти пространства рассчитываются с понижающим коэффициентом. Кроме того, добавил он, их иногда бывает довольно трудно органично вписать в архитектурную концепцию проекта, поэтому, несмотря на большой спрос, предложение таких объектов в дефиците.