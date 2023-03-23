В Москве резко упали цены на квартиры

Цены на жилье резко упали в Москве. За месяц стоимость жилой недвижимости снизилась более чем на десять процентов, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков сервиса «Домклик».

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Так, средняя цена одного квадратного метра «вторички» в Москве с 1 марта по 21 марта 2023 года сократилась на 10,7 процента — в среднем с 321,6 до 287,2 тысячи рублей. Это при том, что стоимость квадратного метра в столице с весны прошлого года не опускалась ниже 300 тысяч рублей, отметили в компании.

Несмотря на снижение цен, Москва продолжает занимать лидирующее место в российском рейтинге по стоимости квартир. На втором месте оказался Санкт-Петербург, где «квадрат» вторичного жилья стоит 187,5 тысячи рублей, на третьем месте — Владивосток со средней ценой в 148,7 тысячи рублей за квадратный метр.