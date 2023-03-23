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24 минуты назад

Путин предложил внести в ипотеку расходы на окна и двери

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести в ипотеку расходы на окна, двери и встроенную мебель. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Путин предложил внести в ипотеку расходы на окна и двери
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что механизм будет касаться счетов эскроу при расчётах застройщиков с использованием российских продуктов леспрома. Разрабатывать проект будет «Дом.рф» при содействии Банка России и «Агентства по страхованию вкладов». Проект должен быть разработан до 1 июня.

Помимо этого, исполнителям будет необходимо предложить дополнительные меры для поддержки индивидуального жилищного строительства, которые будут включать в себя использование российской продукции лесной промышленности.

Недвижимость,Владимир Путин,Банк России,Агентство по страхованию вкладов,
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