Путин предложил внести в ипотеку расходы на окна и двери

Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести в ипотеку расходы на окна, двери и встроенную мебель. Об этом сообщает «Говорит Москва».
Уточняется, что механизм будет касаться счетов эскроу при расчётах застройщиков с использованием российских продуктов леспрома. Разрабатывать проект будет «Дом.рф» при содействии Банка России и «Агентства по страхованию вкладов». Проект должен быть разработан до 1 июня.
Помимо этого, исполнителям будет необходимо предложить дополнительные меры для поддержки индивидуального жилищного строительства, которые будут включать в себя использование российской продукции лесной промышленности.