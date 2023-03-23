Путин предложил внести в ипотеку расходы на окна и двери

Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести в ипотеку расходы на окна, двери и встроенную мебель. Об этом сообщает «Говорит Москва».

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Уточняется, что механизм будет касаться счетов эскроу при расчётах застройщиков с использованием российских продуктов леспрома. Разрабатывать проект будет «Дом.рф» при содействии Банка России и «Агентства по страхованию вкладов». Проект должен быть разработан до 1 июня.