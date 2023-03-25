Найдена самая дешёвая квартира в России

В городе Инта (Коми) выставили на продажу двухкомнатную квартиру всего за 135 000 рублей. Как пишет портал Ngs.ru, это самая дешёвая квартира в России. Размер у неё не самый маленький — 43 квадрата. Дом не аварийный, рядом есть школа, детсад, кафе. В общем, все удобства. В том же городе находится вторая самая бюджетная квартира страны — за 140 000 рублей. Так в чём же причина такой дешевизны?

Фото: авито авито

Объявление о продаже «самой дешёвой квартиры в России» появилось сразу на нескольких онлайн-сервисах по подбору жилья. Находится чудо-жильё в кирпичном доме на улице Дзержинского.

На фото всё вроде бы прилично: есть мебель, сантехника и т. д. Конечно, там бы ремонт сделать, но это будут уже другие деньги. Кстати, в объявлении говорится, что стоимость не окончательная и возможно снижение цены. Так в чем же секрет?

У квартиры есть одна особенность — она в залоге у банка и продают её через аукцион. За жильё можно заплатить наличными или купить недвигу в кредит. Вторая особенность — сам город. Инта относится к районам Крайнего Севера. Там длинная, суровая и снежная зима, а лето — прохладное и влажное, с незначительным числом жарких дней.

«Секрет фирмы» поискал ещё квартиры в Инте и нашёл двушку дешевле — всего за 100 000 рублей. Причём она не в залоге у банка, собственник продаёт её «за ненадобностью». И по размеру она больше той, что на Дзержинского — 46,4 кв. м. Тоже не в аварийном доме, с мебелью.

«Полы деревянные, есть водонагреватель. Ванна стоит чугунная, под замену есть новая. Комнаты вид во двор и на улицу. Магазины рядом, до автобусной остановки 5 мин. ходу. Есть мебель», — говорится в объвлении.