Два тела обнаружили в московской квартире

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ. Александр Казаков / Коммерсантъ.

В квартире на севере Москвы обнаружили тела двух человек, передает MK.RU. Правоохранителей на место вызвала хозяйка жилья, сдающая квартиру в найм.

Женщина сообщила, что ее квартирантка сутки не выходит на связь. Прибывшие на место правоохранители и спасатели вскрыли запертую изнутри дверь. Внутри обнаружили трупы квартиросъемщицы и еще одного человека. Его личность и обстоятельства смерти погибших устанавливаются.