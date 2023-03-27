В российских коммуналках подорожала аренда комнат

Аренда комнат в коммуналках в крупных городах России подорожала с марта прошлого года в среднем на 8% - почти до 8,3 тысячи рублей в месяц, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир".
Согласно статистике компании, в 62 городах из 70 исследованных аренда комнат в коммуналках за последний год подорожала, в восьми подешевела.
"Больше всего съемные комнаты подорожали за год во Владивостоке (+33%), Магнитогорске (+30%), Волжском (+29%), Иванове (+25%), Ставрополе (+19%), Кемерове (+19%), Якутске (+18%), Томске (+17%), Владимире (+16%) и Иркутске (+16%)", – сообщили в компании.
Снизились цены, по ее данным, в Нижнем Тагиле (–9%), Калининграде (–6%), Владикавказе (–5%), Москве (–5%), Севастополе (–2%), Кургане (–2%), Череповце (–1%) и Санкт-Петербурге (–0,7%). Еще в десяти городах аренда комнат подорожала незначительно, до 5%.
Как отметили в "Мире квартир", месячные ставки аренды коммунальных комнат в разных городах могут отличаться в два-три раза. Самые дорогие комнаты сдаются в Москве (16,5 тысячи рублей), Сочи (15,3 тысячи рублей) и Московской области (13,4 тысячи рублей). Самые дешевые – в Пензе (почти 5 тысяч рублей), Нижнем Тагиле (5,1 тысячи рублей) и Саранске (5,2 тысячи рублей).
"В большинстве регионов аренда комнат в коммуналках остается по-прежнему довольно активным сегментом, и в сложных экономических условиях люди, вынужденные экономить, часто выбирают такой вариант жилья. Поэтому стоимость его найма растет. В столицах же, особенно в Москве, подобное предложение мало востребовано, арендаторы в подавляющем большинстве случаев ищут хоть маленькую, но отдельную квартиру. Там мы видим не только отсутствие роста, но и падение ставок второй год подряд", – прокомментировал статистику гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.