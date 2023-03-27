В российских коммуналках подорожала аренда комнат

"В большинстве регионов аренда комнат в коммуналках остается по-прежнему довольно активным сегментом, и в сложных экономических условиях люди, вынужденные экономить, часто выбирают такой вариант жилья. Поэтому стоимость его найма растет. В столицах же, особенно в Москве, подобное предложение мало востребовано, арендаторы в подавляющем большинстве случаев ищут хоть маленькую, но отдельную квартиру. Там мы видим не только отсутствие роста, но и падение ставок второй год подряд", – прокомментировал статистику гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.