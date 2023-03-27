В Минстрое ответили на вопрос о ценах на жилье в России

Стоимость квадратного метра жилья в России демонстрировать снижение не будет. С таким заявлением выступил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин, передает ТАСС.

По его словам, рассчитывать на такую динамику не стоит из-за ряда факторов. Речь, по словам Стасишина, идет о росте цен на некоторые позиции строительных материалов, повышении стоимости проектного финансирования, земли и инфраструктуры.

Он отметил, что некоторые некомпетентные аналитики, которые дают прогнозы по ценам, вводят вводят граждан в заблуждение, так как информация не соответствует действительности.

Стасишин подчеркнул, что в настоящее время наблюдается «идеальный баланс цены и способов улучшения жилищных условий».