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1 час назад

В Минстрое ответили на вопрос о ценах на жилье в России

Лера Букина

Стоимость квадратного метра жилья в России демонстрировать снижение не будет. С таким заявлением выступил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин, передает ТАСС.

По его словам, рассчитывать на такую динамику не стоит из-за ряда факторов. Речь, по словам Стасишина, идет о росте цен на некоторые позиции строительных материалов, повышении стоимости проектного финансирования, земли и инфраструктуры.

Он отметил, что некоторые некомпетентные аналитики, которые дают прогнозы по ценам, вводят вводят граждан в заблуждение, так как информация не соответствует действительности.

Стасишин подчеркнул, что в настоящее время наблюдается «идеальный баланс цены и способов улучшения жилищных условий».

Ранее «Известия», ссылаясь на застройщиков, сообщили, что в связи с дефицитом частных домов в России может наблюдаться рост средней стоимости квадратного метра на загородном рынке до 20% этой весной.

Недвижимость,Никита Стасишин,Госстрой России,
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