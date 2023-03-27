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30 минут назад

Московские ТЦ рекордно опустели

Lenta.ru

Доля свободных площадей в торговых центрах Москвы достигла максимума за последние 10 лет. В первом квартале 2023 года показатель составил 14 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные консалтинговой компании CORE.XP.

Результат оказался значительно выше итогов первого квартала 2023 года, когда доля свободных площадей в столичных ТЦ составляла 6,4 процента. Показатель начала 2023 года также обновил рекордный результат предыдущего квартала (11,7 процента). До этого доля свободных площадей в ТЦ столицы превышала отметку в 10 процентов в 2016 году.

Причина роста объема свободных помещений — завершение расторжения договоров аренды с иностранными ритейлерами. Согласно прогнозам экспертов, после достижения пиковых показателей ситуация начнет стабилизироваться. Ушедшие бренды заменяют новые зарубежные марки из Индии, Китая и Турции. Также на московский рынок выходят бренды из Армении и Белоруссии.

Бизнес не поддержал идею открытия киосков у входов в ТЦ

Ранее в компании IBC Real Estate назвали характеристики торговых центов с наибольшей долей свободных площадей. Такими объектами оказались комплексы, расположенные на удалении от метро более чем на 15 минут пешком. В этих ТЦ вакантными остаются около 63 процентов площадей.

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