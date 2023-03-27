В России предложили упростить продажу одного типа квартир

«Смысл в том, чтобы разрешить родственный обмен долями. Если есть квартира, купленная на маткапитал, и там доля ребенка, и родители хотят продать эту квартиру и купить другую — опека говорит нет, но есть бабушка, сестра — они меняются долями, ребенку там выделяется доля, а родственнику здесь. И этот квартирный вопрос решается», — объяснила Буцкая.