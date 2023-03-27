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1 час назад

Названы виды продающегося со скидками жилья

Lenta.ru

Полученное в наследство жилье может продаваться с большой скидкой. Этот и другие виды недвижимости, на которые собственники готовы сделать дисконт, назвал эксперт Валерий Летенков изданию NEWS.ru.

Названы виды продающегося со скидками жилья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Скидки на недавно полученное в наследство жилье достигают 20-30 процентов, так как такие сделки несут риск для покупателя. Квартиры с несколькими наследниками также могут продаваться дешевле, поскольку собственники уже имеют планы на деньги от продажи объекта.

Дешевле рыночной стоимости можно купить жилье и в том случае, если владельцы развелись. Бывшие супруги часто хотят быстрее завершить совместные дела, поэтому готовы продать жилплощадь невыгодно. Летенков добавил, что бизнесмены, рассматривающие недвижимость как возможность для заработка, также нередко продают квартиры с большой скидкой. Кроме того, с дисконтом можно приобрести неприватизированные квартиры с долгами по коммунальным платежам.

Ранее сообщалось, что за год спрос на вторичное жилье в России снизился на 41,3 процента. Эксперты отмечают, что отрицательная динамика связана увеличением объема предложения на рынке готовой недвижимости.

Недвижимость,
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