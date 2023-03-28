В ЦБ признали, что цены на жилье растут быстрее зарплат россиян

"Цены (на жилье - прим. ТАСС) не просто выросли сами по себе, они выросли существенно выше, чем доходы населения. И что получается в итоге? Доступность жилья как минимум не растет", - сказал Данилов.

"Разъехались очень сильно цены на "первичку" и "вторичку". То есть цены на "первичку" выросли очень сильно. И это трудно уже объяснить тем, что на "первичке" строится более качественное жилье. Но, очевидно, наверное, этот фактор в какой-то мере присутствует, но вряд ли он как-то сильно изменился за вот эти два года. Стали как-то кардинально лучше, качественнее строить жилье, чем два года назад? Вряд ли", - указал он, добавив, что это в том числе эффект продолжительного действия льготной программы.

"Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, все откладывать, сколько лет надо откладывать, чтобы купить квартиру? Если в конце 2019 года на "первичке" это было шесть лет, то сейчас это восемь лет. То есть, о какой доступности мы говорим? Понятно, что в такой ситуации сначала придумывается льготная программа, потом эти схемы с околонулевой ставкой. А дальше что? Мы отрицательные ставки будем придумывать? Какие-то еще схемы? Потенциал такого рода искусственного поддержания (спроса на ипотеку) исчерпан. Поэтому мы выступаем за более долгосрочную, стабильную историю", - подчеркнул Данилов.