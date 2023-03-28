У российских застройщиков вырос запас непроданного жилья

Запас непроданного жилья, которое возводят застройщики, превысил в России 40 млн кв. м. Об этом сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг, выступая во вторник на конференции "Ипотечное кредитование в России".
"Мы видим, что запас непроданного жилья у застройщиков начал расти. <…> У нас продается застройщиками сейчас чуть больше 40 млн кв. м. Среднее значение - чуть более 30 млн кв. м.", - сказал он.
Согласно представленным Гольдбергом данным, текущий объем непроданного жилья составляет 42,3 млн кв. м, что на 25% выше среднего уровня 2019-2021 годов. При этом доля непроданного в объеме всего возводимого застройщиками жилья в РФ выросла с 34% в среднем в 2019-2021 годах до 43% к 20 марта 2023 года.
Он считает, что рост предложения в перспективе приведет к снижению стоимости новостроек.
"Включаются рыночные механизмы, которые делают жилье доступнее", - отметил глава центра.