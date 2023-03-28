Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
11 минут назад

В России предложили увеличить размер кредита по одной программе льготной ипотеки

Lenta.ru

В России захотели вдвое увеличить максимальный размер кредита по одной программе программа льготного ипотечного кредитования — «Сельской ипотеке». С таким предложением выступило Министерство сельского хозяйства, передает РБК.

В России предложили увеличить размер кредита по программе льготной ипотеки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы бы хотели предложить увеличить размер кредита с трех до шести миллионов рублей. Потому что видим, что объекты уже не укладываются в эту стоимость», — заявила начальница отдела реализации жилищных программ департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Дарья Рябухина.

Глава отдела добавил, что Минсельхоз совместно с Минстроем прорабатывают механизм распространения программы на индивидуальное жилищное строительство с использованием готовых домокомплектов. Также решается вопрос расширения списка регионов-участников. Власти Московской области предлагают включить в него пять пилотных локаций юго-востока региона, однако окончательное решение не принято.

В январе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении размера ставки по сельской ипотеке до 0,1 процента для приграничных территорий. С момента запуска программы в 2020 году было выдано более 109,7 тысячи кредитов на сумму 220,4 миллиарда рублей, что позволило россиянам приобрести или построить более шести миллионов квадратных метров жилья.

Недвижимость,Михаил Мишустин,Госстрой России,Минсельхоз России,Правительство московской области,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий