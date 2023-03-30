Россияне отвернулись от покупки жилья в популярной курортной стране

В феврале 2023 года российский спрос на приобретение недвижимости в Турции упал на 50,11 процента относительно января того же года. О том, что граждане России отвернулись от покупки жилья в популярной курортной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании Easyhome Turkey.

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По словам специалистов, снижение количества обращений стало рекордным, начиная с 2018 года. Кроме того, интерес россиян к покупке недвижимости в Турции в феврале нынешнего года оказался на 51,54 процента ниже, чем в аналогичный период 2022-го. Относительно второго месяца 2021 года в 2023-м отрицательная динамика составила 11,94 процента.

Помимо этого, интерес россиян к приобретению жилья в зарубежной стране за период с января по февраль 2023 года снизился на 33,93 процента по сравнению с результатом за те же месяцы предыдущего года. При этом показатель за январь-февраль текущего года оказался на 29,2 процента выше параметра за первый и второй месяцы 2021-го.