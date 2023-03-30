Расходы россиян на аренду жилья в майские каникулы выросли почти на 60%

Траты россиян на аренду жилья в майские каникулы за год выросли на 58%, средний чек оценивается в 14,9 тыс. рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщил основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

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"На 58% выросли траты россиян на аренду жилья на эти майские каникулы по сравнению с прошлым годом. Средний чек составил 14 972 рубля (траты на аренду жилья за поездку в среднем - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Рост трат на аренду в первую очередь связан с тем, что в этом году туристы бронируют жилье на более длительный срок, объясняет Кузнецов. Так, если на прошлые майские россияне арендовали жилье в среднем на трое суток, то на эти праздники - уже на четверо. Кроме того, подорожала сама аренда жилья в РФ - за год в среднем на 11%, до 4 046 рублей за сутки.

Согласно исследованию сервиса, из популярных направлений сильнее всего стоимость аренды за год выросла в Калининграде - на 17%, до 3 366 рублей за сутки. В Москве цены увеличились в среднем на 13% (до 4 364 рублей), в Кисловодске - на 8% (до 3 581 рубля), в Сочи - на 7% (до 4 133 рублей), в Нижнем Новгороде - на 5% (до 4 607 рублей), Минске - на 4% (до 4 949 рублей), Санкт-Петербурге - на 4% (до 4 453 рублей).

По данным аналитиков, в некоторых городах, наоборот, произошло снижение. В частности, в Ярославле средняя цена за год уменьшилась на 8% (до 3 966 рублей за сутки), в Казани - на 6% (4 470 рублей), в Волгограде - на 4% (до 3 882 рублей).