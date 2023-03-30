$76.45+0.1482.39-0.75
54 минуты назад

Россияне задолжали по ипотеке миллиарды рублей

Лера Букина

Портфель ипотечного кредитования в России впервые составил более 14 триллионов рублей. По итогам прошлого месяца он увеличился на 1,558%, до 14,13 триллиона рублей. Это следует из данных Центробанка.

Россияне задолжали по ипотеке миллиарды рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также сообщается о росте количества выданной ипотеки в феврале — в 1,5 раза, до 114,6 тысячи ссуд. Общая сумма составила 422,39 миллиарда рублей.

Кроме того, регулятор указывает на увеличение просроченной задолженности граждан по жилищным кредитам в феврале — с 56,392 миллиарда рублей в январе до 57,259 миллиарда рублей.

Ранее директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов заявил, что стоимость жилья выросла с 2020 года значительно выше, чем доходы граждан страны. По его словам, из этого следует, что доступность жилья «как минимум не растет». Данилов обратил внимание на то, что на рынке наблюдается рост цен, несмотря на действие льготной ипотечной программы на новостройки.

«Известия» сообщали, что средние процентные ставки по новым ипотечным кредитам в 2023 году могут составить более 9%.

Недвижимость,Александр Данилов,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий