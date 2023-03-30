Россияне задолжали по ипотеке миллиарды рублей

Портфель ипотечного кредитования в России впервые составил более 14 триллионов рублей. По итогам прошлого месяца он увеличился на 1,558%, до 14,13 триллиона рублей. Это следует из данных Центробанка.

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Также сообщается о росте количества выданной ипотеки в феврале — в 1,5 раза, до 114,6 тысячи ссуд. Общая сумма составила 422,39 миллиарда рублей.

Кроме того, регулятор указывает на увеличение просроченной задолженности граждан по жилищным кредитам в феврале — с 56,392 миллиарда рублей в январе до 57,259 миллиарда рублей.

Ранее директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов заявил, что стоимость жилья выросла с 2020 года значительно выше, чем доходы граждан страны. По его словам, из этого следует, что доступность жилья «как минимум не растет». Данилов обратил внимание на то, что на рынке наблюдается рост цен, несмотря на действие льготной ипотечной программы на новостройки.