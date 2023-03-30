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1 час назад

В России подорожали новостройки

Lenta.ru

За первый квартал 2023 года в России подорожали новостройки — средняя динамика достигла два процента. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

В России подорожали новостройки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты пришли к выводу, что квадратный метр на первичном рынке стал стоить 112,1 тысячи рублей. При этом за год показатель повысился на восемь процентов. В среднем объекты стали стоить 5,96 миллиона рублей.

Что касается динамики по городам страны, то больше всего новостройки подорожали в Махачкале — динамика достигла 21,1 процента. В Улан-Удэ объекты подорожали на 14 процентов. Топ-3 списка замкнул Новокузнецк с динамикой в 10 процентов. Ниже в списке расположился Краснодар — цены выросли на девять процентов. При этом в Рязани, Саранске и Смоленске динамика достигла семь процентов. В Москве прирост составил четыре процента.

Ранее аналитики компании «Бон Тон» пришли к выводу, что по итогам февраля 2023 года спрос на новостройки в Старой Москве сильнее всего повысился в Головинском районе. За месяц количество сделок там с новыми квартирами увеличилось на 38,8 процента, до 111.

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