Названы главные покупатели жилья в Дубае среди россиян

За период с февраля по март 2023 года главными покупателями недвижимости в Дубае среди жителей городов-миллионников России названы москвичи. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Emirates.Estate.

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По данным специалистов, на жителей столицы пришлось 68,91 процента от всех обращений клиентов из крупных городов России, а также 32,45 процента от общего числа запросов по всей стране. Они добавили, что за названный период интерес москвичей к приобретению жилья в Дубае вырос на 40,72 процента по сравнению с октябрем-ноябрем 2022 года. Кроме того, значительный рост спроса наблюдался со стороны клиентов из Омска и Красноярска — плюс 61,4 процента и 54,79 процента соответственно.

Эксперты отметили, что интерес к покупке недвижимости в популярном курортном городе среди россиян, проживающих в 16 городах-миллионниках, в феврале-марте текущего года относительно периода с сентябрь по октябрь прошлого года увеличился на 22,52 процента.