Названы самые дорогие торговые улицы России

Коридор с самыми высокими ставками аренды за пределами столичных регионов — проспект Ямашева в Казани.

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Это следует из обзора рынка аналитиков консалтинговой компании SRG. Статистика включает в себя ставки аренды в 56 городах с крупнейшими рынками торговой недвижимости без учёта Москвы и Санкт-Петербурга, данные приводятся за первый квартал 2023 года, пишет РБК.

Средняя предлагаемая ставка аренды на проспекте Ямашева в Казани — 37 тыс. рублей в год за 1 кв. м без НДС. Второе место рейтинга занимает улица Урицкого в Иркутске (30 тыс. рублей), третье — у проспекта Революции в Воронеже (27 тыс. рублей). Четвёртую строчку занимает Советский проспект в Кемерове, пятую поделили сразу три торговых коридора: проспект Карла Маркса в Ставрополе, проспект Мира в Омске и Красная улица в Краснодаре.