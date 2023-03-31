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24 минуты назад

Аналитики назвали самые дорогие торговые улицы России

Говорит Москва

Коридор с самыми высокими ставками аренды за пределами столичных регионов — проспект Ямашева в Казани.

Названы самые дорогие торговые улицы России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это следует из обзора рынка аналитиков консалтинговой компании SRG. Статистика включает в себя ставки аренды в 56 городах с крупнейшими рынками торговой недвижимости без учёта Москвы и Санкт-Петербурга, данные приводятся за первый квартал 2023 года, пишет РБК.

Средняя предлагаемая ставка аренды на проспекте Ямашева в Казани — 37 тыс. рублей в год за 1 кв. м без НДС. Второе место рейтинга занимает улица Урицкого в Иркутске (30 тыс. рублей), третье — у проспекта Революции в Воронеже (27 тыс. рублей). Четвёртую строчку занимает Советский проспект в Кемерове, пятую поделили сразу три торговых коридора: проспект Карла Маркса в Ставрополе, проспект Мира в Омске и Красная улица в Краснодаре.

Самые низкие ставки отмечены по итогам квартала на улице Ульяновых в Астрахани и улице Коли Мяготина в Кургане, а также на Тверском проспекте в Твери.

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